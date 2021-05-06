Зеленский удивился осведомленности американцев и пригласил Байдена в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном содержательной и считает, что 2021 год будет фундаментальным для отношений Украины и США.

«В целом встреча содержательная, и считаем, что это будет фундаментальный год в отношения между Украиной и США», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с Блинкеном в четверг в Киеве.

«Я впечатлён тем, что американская сторона прекрасно ориентируется в том, что у нас происходит, прекрасно знает все детали, ситуацию на Донбассе. Я благодарен, что нас поддерживают и не только на словах наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Откровенно скажу, что было много шагов сделано, чтобы остановить эскалацию, которая была недавно вдоль наших границ, она могла произойти со стороны временно оккупированных Донбасса и временно оккупированного нашего полуострова Крыма», — добавил Зеленсикий.

Он также добавил, что уже пригасил на саммит «Крымской платформы» президента и вице-президента США.

«Мы считаем, что это будет фундаментально новый уровень отношений между Украиной и США. Этот год — фундаментальный для украинцев, год 30-летия независимости, в рамках которого будет важна наша „Крымская платформа“ — первая площадка про помощь Крыму, — заявил Зеленский. — Я пригласил президента США и вице-президента».

Также стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в Черном и Азовском морях. Украинский лидер сообщил, что все еще видит угрозу на границе с Россией.