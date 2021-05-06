Войти
Зеленский хочет ко Дню независимости привить большинство украинцев
официально
Зеленский хочет ко Дню независимости привить большинство украинцев
Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне
дружба народов
Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Зеленский удивился осведомленности американцев и пригласил Байдена в Украину

214
Зеленский удивился осведомленности американцев и пригласил Байдена в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном содержательной и считает, что 2021 год будет фундаментальным для отношений Украины и США.

«В целом встреча содержательная, и считаем, что это будет фундаментальный год в отношения между Украиной и США», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с Блинкеном в четверг в Киеве.

«Я впечатлён тем, что американская сторона прекрасно ориентируется в том, что у нас происходит, прекрасно знает все детали, ситуацию на Донбассе. Я благодарен, что нас поддерживают и не только на словах наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Откровенно скажу, что было много шагов сделано, чтобы остановить эскалацию, которая была недавно вдоль наших границ, она могла произойти со стороны временно оккупированных Донбасса и временно оккупированного нашего полуострова Крыма», — добавил Зеленсикий.

Читайте также: У Украины и США одинаковая позиция по «Северному потоку-2»

Он также добавил, что уже пригасил на саммит «Крымской платформы» президента и вице-президента США.

«Мы считаем, что это будет фундаментально новый уровень отношений между Украиной и США. Этот год — фундаментальный для украинцев, год 30-летия независимости, в рамках которого будет важна наша „Крымская платформа“ — первая площадка про помощь Крыму, — заявил Зеленский. — Я пригласил президента США и вице-президента».
Также стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в Черном и Азовском морях. Украинский лидер сообщил, что все еще видит угрозу на границе с Россией.

Владимир Зеленский, Энтони Блинкен
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 6 мая 2021
Среда, 5 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Очарование «новыми лицами» заканчивается, маятник качается в другую сторону

Какие процессы отражают новые политические рейтинги? Как мы помним, два года назад Зеленский и «слуги» пришли к власти, потому что оседлали мощный запрос на приход в политику «новых лиц». Плюс Зеленский выступал в роли «анти-Порошенко» – поэтому многие голосовали за него, только чтобы проголосовать против Порошенко. Но теперь маятник качнулся в другую сторону.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Украина для «зеленой» власти – родная страна или рынок сбыта для США?

Снова отличился министр здравоохранения Максим Степанов, написавший в Facebook, что не допустит вакцину «Спутник V» в Украину. «Моя позиция принципиальная и неизменная: «Спутника» в Украине не будет», - заявил министр на своей странице в Facebook. И это заявляет представитель «зеленой» власти, провалившей вакцинацию!
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Настоящие истории успеха скучны

Независимо от того, велики ли ваши амбиции или вы просто хотите внести небольшие улучшения, факторы успеха в значительной степени невидимы. Это не великие прозрения, ведущие к потоку действий, а тонкие системы, где результат приходит со временем. Эта реальность требует от нас не только смелости, но и любопытства. Нужно попытаться понять самих себя - и когда мы на высоте, и когда нам не удается сделать то, что нужно. Успех - это во многом результат тщательного проектирования, а не героических усилий.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016