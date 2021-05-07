В апреле инфляция замедлилась до 8,4% в годовом измерении, - Госстат

В апреле 2021 года уровень потребительских цен вырос на 8,4% по сравнению с апрелем 2020 года, по сравнению с мартом 2021 года — на 0,7%.
Об этом говорится в данных Госстата.
С начала года инфляция составила 4,8% (уровень апреля к уровню декабря 2020 года). В течение января-апреля 2021 года потребительские цены выросли на 7,6% против соответствующего периода в прошлом году.
Базовая инфляция в апреле составила 0,7% к предыдущему месяцу, с начала года — 3,1%.
В апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. Больше всего подорожало подсолнечное масло — на 10%. На 1 — 5% выросли цены на сахар, продукты переработки зерновых, рис, хлеб, мясо и мясопродукты, макаронные изделия. В то же время, снизилась цена на овощи, фрукты, яйца, молоко (на 0,5 — 1,3%).
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,5%.
Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошло из-за повышения цен на природный газ на 2,3%.
Цены на транспорт выросли на 0,6% в связи с подорожанием проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 2,6% и 1,4% соответственно, топлива и масел — на 0,8%.
В НБУ ожидают, что в 2021 году инфляция составит 8%, пик инфляционного всплеска придется на 3 квартал года прежде всего из-за низкой прошлогодней базы сравнения.
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