Чехия потребует от России миллиард крон из-за взрывов на складе боеприпасов

Власти Чехии намерены потребовать от России выплаты компенсации в размере не менее 1 млрд крон (около $47 млн) за взрывы на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, заявила министр финансов страны Алена Шиллерова в эфире Чешского телевидения.

«Самый верный путь, который, по-видимому, является путем международной компенсации, в соответствии с международным правом, потому что, если мы пойдем по пути, например, компенсации ущерба, связанного с уголовным судопроизводством, это будет очень долго», — сказала она.

В материале говорится, что сумма претензий, скорее всего не окончательная, поскольку власти пострадавшего региона могут выдвинуть свои требования, включая компенсацию морального вреда и компенсацию за невозможность использовать имущество, поскольку освобождение от разлетевшихся боеприпасов пострадавших районов все еще окончательно не закончено.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что власти подадут заявку на компенсацию в течение ближайших недель или месяцев. Ранее он уже заявлял, что Чехия может потребовать от России извинений или материальную компенсацию за разрушения от взрывов во Врбетице, однако конкретную сумму не называл.

Ранее чешский премьер Андрей Бабиш обратился к руководству других стран Евросоюза с призывом выслать хотя бы по одному российскому дипломату в знак солидарности с Чехией в деле со взрывом складов боеприпасов во Врбетице.

Взрывы на складах в деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. На них хранились боеприпасы, принадлежавшие частным оружейным компаниям. Боеприпасы с этих складов планировалось поставить компании болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, который, предположительно, продавал вооружение в Украину, в Сирию и другие страны.

Расследование продолжалось с 2014 года и 17 апреля 2021 года власти Чехии объявили в розыск двух предполагаемых сотрудников российского ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным чешского МВД, в 2014 году Петров и Боширов по поддельным документам посещали Злинский край, где находится Врбетице. На основании этого чешские власти сделали предположение, что они могут быть причастны к организации взрывов.

Обвинения в адрес России вызвали дипломатический скандал и привели к взаимной высылке дипломатов. В знак солидарности с Чехией о высылке российских дипломатов также заявил ряд стран ЕС, включая страны Балтии, Румынию и Словакию. Россия все обвинения в причастности к взрывам отрицает.