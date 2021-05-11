В секторе Газа в результате обстрелов со стороны Израиля рухнуло высотное здание

Многоэтажное здание в секторе Газа рухнуло в результате ракетного удара, нанесенного израильскими военными. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщила во вторник радиостанция Dunya Al Watan.
По ее информации, обстрелу подверглось 14-этажное строение Бурдж-Ханади («Башня Ханади») в городе Газа. Там размещались гостиничные номера, а также помещения, сдаваемые в аренду под офисы. О жертвах в результате разрушения высотки не сообщается.
В настоящий момент, согласно данным радиостанции, ракетным обстрелам подвергаются такие районы Газы, как Шейх-Радван, Эз-Зейтун, Эш-Шуджаия и Телль-эль-Хава. Как уточняется, удары наносятся преимущественно по фермам, жилым домам, а также по местам дислокации лидеров контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС.
Как проинформировал ранее глава палестинской правительственной службы Салям Мааруф, со стороны Израиля на сектор Газа было совершено не менее 56 налетов, в ходе которых выпущено более 120 ракет по гражданским целям. В ответ палестинские радикалы возобновили пуски ракет в сторону израильских городов.
По последним данным Минздрава прибрежного анклава, жертвами продолжающихся израильских ударов по сектору Газа стали 28 палестинцев, включая 10 детей, 152 человека получили ранения.
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