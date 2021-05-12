Украина лидирует по проведению реформ для вступления в НАТО

На сегодня Украина является лидером по выполнению задач для вступления в НАТО. Некоторые из последних принятых в альянс стран не выполнили реформы, которые уже провела Украина.
Об этом на пресс-конференции на полях форума «Украина 30» заявил министр обороны Андрей Таран.
По его словам, по поводу выполнения задач для вступления в НАТО украинская сторона «наверно, находится на первом месте».
«Общаясь с главнокомандующими стран-членов НАТО, я пришел к выводу, что очень много того, что мы уже выполнили, далеко не все страны выполнили, которые уже приняты. Особенно те, которых принимали в последнее время», — заявил Хомчак.
При этом он подчеркнул, что главное научиться планировать совместные с НАТО операции и быть взаимосовместимыми.
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