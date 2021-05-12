Послы G7 обеспокоены ситуацией с набсоветом «Нафтогаза»

Послы стран «Большой семерки» (G7) в Украине выразили обеспокоенность тем, что правительство Украины как главный акционер НАК «Нафтогаз Украины» и наблюдательный совет компании пока не достигли согласованного решения, которое позволит действующему совету использовать свои обязанности независимо.
«Мы призываем правительство быстро решить этот вопрос таким образом, что отражало бы заявленную им приверженность международным стандартам корпоративного управления, и продолжение усовершенствования законодательной базы по управлению государственными предприятиями в соответствии с этими стандартами», — говорится в сообщении на странице послов G7 в Twitter в среду.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины в рамках общего собрания акционеров «Нафтогаза» 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании. Кабмин сначала прекратил полномочия всех членов набсовета НАК — как независимых, так и представителей от государства — с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.
Уволив набсовет на двое суток, правительство досрочно прекратило полномочия Андрея Коболева, освободив его от должности главы правления «Нафтогаза» с 28 апреля, избрало и назначило с 29 апреля главой НАК сроком на один год экс-исполнительного директора компании Юрия Витренко, бывшего на то время и.о. министра энергетики.
В Кабмине заявили, что такое решение вызвано неудовлетворительными финансовыми показателями «Нафтогаза» за 2020 год — 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы. Коболев в свою очередь указал, что такой результат объясняется прекращением расчетов газсбытов и необходимостью формирования резервов, о чем правительство было предупреждено, а компания является операционно рентабельной и финансово устойчивой.
США, ЕС и МФО выразили глубокое беспокойство решением украинского правительства распустить наблюдательный совет и заменить главу «Нафтогаза», усомнившись в приверженности Украины курсу реформ в корпоративном управлении.
Набсовет «Нафтогаза» 30 апреля провел внеочередное заседание при участии Витренко и в тот же день уведомил о досрочном прекращении своих полномочий с 14 мая, на что Кабмин призвал совет продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.
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