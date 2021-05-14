В Беларуси военному дали 18 лет тюрьмы за слив данных телеграм-каналу

Верховный суд Беларуси признал военнослужащего Дениса Урада виновным в государственной измене и приговорил к 18 годам колонии усиленного режима и лишению воинского звания из-за того, что он предоставил секретное письмо телеграмм-каналу Nexta.

Об этом сообщает TUT.by.

«С учетом представленных гособвинителем доказательств, высокой степени общественной опасности содеянного, последствий в виде вреда национальной безопасности Ураду Д.М. на основании ч. 2 ст. 356 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначено строгое наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с лишением воинского звания «капитан», — подтвердили информацию в Генпрокуратуре страны.

О задержании капитана Урада стало известно из фильма телеканала ОНТ «Манкурты». Там сообщили, что 14 марта на дежурстве на посту спецсвязи Генштаба Урад сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны и «отправил польскому телеграм-каналу».

Денису Ураду 29 лет, он родом из Россон, женат, есть ребенок. Учился в Военной академии на факультете связи и автоматизированных систем управления, который окончил в 2014 году.

В конце апреля белорусские правозащитники признали Урада политзаключенным.

Напомним, что в Беларуси с августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.