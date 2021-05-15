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В Италии существенно улучшилась ситуация с коронавирусом

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В Италии существенно улучшилась ситуация с коронавирусом

Практически вся территория Италии перешла в зону умеренного эпидемиологического риска в связи с коронавирусом («желтую», согласно принятой цветовой таблице). Как сообщает в субботу газета Corrier della Sera, по утвержденной на основе эпидемиологических данных классификации, с понедельника в «оранжевой» зоне с повышенными рисками остается только небольшая северо-западная область Валле д’Аоста, что накладывает на жизнь там определенные ограничения.

Санитарные власти констатируют снижение почти вдвое числа госпитализаций пациентов с коронавирусом в стране, связывая это с кампанией вакцинации. Согласно исследованию, проведенному специалистами университета города Феррара в провинции Пескары, в котором приняли участие почти 40 тыс. человек, число заражений там сократилось на 95% вследствие прививочной кампании. Случаи тяжелого течения болезни, вызываемой коронавирусом, сократились на 99%, и более чем на 90% снизилась смертность из-за осложнений коронавирусной инфекции. Анализ данных проводился в период со 2 января по 24 апреля. При этом исследователи подтвердили эффективность всех используемых вакцин, включая и шведско-британской компании AstraZeneca.

Как было анонсировано, в понедельник правительство Италии должно пересмотреть график постепенного послабления ограничительных мер. Не исключается, что раньше первоначально объявленного могут открыться закрытые спортзалы и бассейны, а также рестораны в закрытых помещениях. Сейчас их открытие намечено на 1 июня. Рассматривается также вопрос о переносе комендантского часа с 22:00 на 23:00. На этом настаивают некоторые политические партии и ряд глав регионов для обеспечения лучшей работы заведений общепита в вечерние часы.

Согласно последнему распоряжению министра здравоохранения Роберто Сперанцы, с 16 мая отменяется карантин для прибывающих из стран ЕС и Шенгенской зоны. Рассматривается вопрос об отмене карантина для туристов из США и других стран Группы семи на основе сертификата о вакцинации. С этой субботы начали работу открытые бассейны и пляжные курорты.

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Всего с начала пандемии в Италии число инфицированных коронавирусом достигло 4 млн 146 тыс., из которых почти 124 тыс. умерли от последствий инфекции.

Согласно данным Минздрава страны, полностью иммунизированы 8,3 млн человек, почти 14% населения. Всего сделано более 26 млн инъекций прививки от коронавируса. В стране в некоторых регионах началась запись на прививку людей в возрасте от 50 лет. Объявлено о планах начать прививать 40-летних и в скором времени вовсе отказаться от подхода к процессу вакцинации по возрастному критерию.

Италия, коронавирус
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