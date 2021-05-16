Турция выступила за создание международных сил для защиты жителей Палестины

Турция выступает за создание международных сил для обеспечения физической защиты палестинских мирных граждан. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу на экстренном заседании глав МИД Организации исламского сотрудничества (ОИС).
«Международное сообщество несет ответственность за обеспечение безопасности палестинских мирных граждан. И важная часть этой ответственности лежит на ОИС, — подчеркнул он в ходе своего выступления. — Мы должны работать над созданием международного механизма для защиты мирных граждан Палестины в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в июне 2018 года. Эта инициатива должна также включать физическую защиту при помощи создания международных сил, которые будут иметь военную и финансовую поддержку заинтересованных стран».
По словам Чавушоглу, «настало время единства и решимости в вопросе Палестины». «Исламский мир ждет от нас лидерства, и Турция готова ко всем необходимым шагам», — добавил он.
Взаимные удары со стороны палестинских радикальных группировок в Газе и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, палестинской — 181, включая 52 несовершеннолетних и 31 женщину, 1 125 пострадали.
Ранее армейская пресс-служба сообщила, что с понедельника палестинские радикалы выпустили 2 900 ракет, из которых 1 150 было перехвачено.
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