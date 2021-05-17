Зеленский обещает быстрый доступ в интернет по всей Украине уже в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах по обеспечению быстрого доступа к интернету в 2021 году для граждан по всей территории Украины.

«Еще один пункт моей программы — быстрый доступ к интернету для всех жителей нашей любимой Украины ... В этом году мы стремимся обеспечить доступ к фиксированному интернету. 3 тыс. украинских сел, их школы, больницы, библиотеки», — заявил Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Цифровизация».

Он отметил, что «за последние полгода более 2 миллионов украинских граждан уже получили доступ к скоростному интернету 4G». За это же время, по словам Зеленского, «миллионы украинцев освоили азы цифровой грамотности».

Глава государства также добавил, что одной из целей Офиса президента является принятие гражданами решений через интернет.

«Важные решения „online“, именно через интернет. Это знаковый день. Сегодня мы делаем первый шаг на пути к электронной демократии. Это запуск в приложении „Дія“ электронных петиций», — сказал президент.

Он добавил, что в настоящее время приложением «Дія» пользуются уже более 10 млн. украинцев.