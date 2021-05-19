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Москва готова помощь Баку и Еревану в демаркации границы

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Москва готова помощь Баку и Еревану в демаркации границы

Россия готова выступить консультантом или посредником в демаркации границы Армении и Азербайджана, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Трансляция пресс-конференции министров опубликована в Facebook.

«По предварительной договоренности со сторонами, Россия предложила оказать содействие вначале для делимитации и демаркации границы, выступив с инициативой о создании для этой цели совместной армяно-азербайджанской комиссии», — сказал Лавров.

Он добавил, что Россия может принять участие в этой комиссии в качестве консультанта или посредника.

По сообщению Минобороны Армении, утром 12 мая азербайджанские вооруженные силы «под предлогом „уточнения границ“ пытались провести определенные работы на одном из приграничных участков». Как сказали в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эту деятельность.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал действия азербайджанских военных в Сюникской области посягательством на суверенную территорию страны. По его словам, азербайджанские вооруженные силы перешли государственную границу, пройдя вглубь на 3,5 км. 13 мая он поручил начать консультации с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) насчет пересечения границы Армении.

18 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности заявил о необходимости обсудить делимитацию границы между двумя странами в соответствии с трехсторонним соглашением от 10 ноября.

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Сюникская область находится на юге Армении и граничит в том числе с районами Нагорного Карабаха, которые были заняты азербайджанской армией во время конфликта осенью 2020 года. Согласно мирному договору, заключенному между Арменией и Азербайджаном, через регион должна пройти дорога, связывающая Баку с Нахичеванским эксклавом и Турцией.

Армения, Азербайджан, Сергей Лавров
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