ЦИК снова признала Вирастюка избранным нардепом в округе №87

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании в среду приняла решение о признании кандидата в народные депутаты от партии «Слуга народа» Василия Вирастюка избранным по результатам довыборов в парламент в округе № 87 (центр — г.Надворная Ивано-Франковской области) без учета результатов голосования на шести участках.

«Учитывая решения судов и позицию Большой Палаты Верховного Суда, Комиссия признала голосования на шести участках недействительным и установила результаты без их учета», — сообщается на странице ЦИК в Facebook.

За заседании ЦИК в среду был зачитан протокол, в котором говорилось: «В соответствии с законом Украины про выборы народных депутатов Украины народным депутатом Украины выбран Вирастюк Василий Ярославович, 1974 г.р.... беспартийный, субъект выдвижения — политическая партия „Слуга народа“, который получил большее относительно других кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотировались в одномандатном избирательном округе № 87, количество голосов избирателей... — 14 тыс 811».

После того, как текст протокола был зачитан, глава комиссии Олег Диденко попросил передать его для подписания членами Центральной избирательной комиссии, после чего объявил: «Протокол подписали все 14 присутствующих на заседании членов комиссии, трое наших коллег подписали протокол с особым мнением».

В свою очередь, представитель от партии «За будущее» Александр Шевченко, занявший на выборах второе место по количеству голосов, заявил о намерении обжаловать в суде решение ЦИК о признании недействительным голосования на шести избирательных участках.

Как сообщалось, на округе № 87 на довыборах в парламент победу одержал представитель партии «Слуга народа» Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии «За будущее» Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения «Свобода» Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%. Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы на округе состоявшимися.

2 мая Большая палата Верховного суда признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе № 87. Также суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК от 22 апреля 2021, которым установлены результаты выборов и Вирастюк признан победителем в округе № 87.