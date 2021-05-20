Эстония отозвала посла во Франции из-за подозрений в коррупции

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отозвала посла страны во Франции Клайда Кулля, которого подозревают в присвоении бюджетных средств. Об этом сообщил МИД балтийской страны.
По его сведениям, которые приводит газета Postimees, посол отозван в связи с возбуждением в его отношении уголовного дела по подозрению в присвоении бюджетных средств, а также в нарушении правил обращения с государственной тайной и секретной информацией.
Клайд Кулль состоит на дипломатической службе Эстонии с 1991 года. С 1992 по 1996 год он был послом Эстонии в Бельгии, постоянным представителем Эстонии при НАТО, а также представлял Эстонию в Евросоюзе. Он представлял Эстонию в различных международных организациях в Женеве с 2000 по 2004 год, а с 2004 по 2008 год был послом в Германии. С 2012 по 2019 год Кулль был заместителем главы постоянного представительства Эстонии при ЕС.
Клайд Кулль работает в Париже с 2019 года, представляя Эстонию во Франции, Монако и Тунисе.
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