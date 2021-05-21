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Руководство Одесской таможни снова оказалось в эпицентре скандала

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Руководство Одесской таможни снова оказалось в эпицентре скандала

Деятельность и.о. начальника Одесской таможни Алексея Бочко и его подчиненных снова вызывает критику и нарекания со стороны предпринимателей, отраслевых ассоциаций экспортеров и иностранных партнеров украинских компаний. Не успели утихнуть обвинения в коррупции от Ассоциации международных экспедиторов Украины (АМЭУ), как руководство Одесской таможни оказалось в центре нового скандала.

Дирекция по Европе МИД Сингапура получила жалобы на неправомерные действия следователей ГБР и сотрудников Одесской таможни, после чего передала данные в экономические агентства для сбора информации о проблемах сингапурских компаний в Украине и реализации мер по защите интересов.

Причиной дипломатического беспокойства стали многомилионные убытки бизнесу в результате неправомерных действий сотрудников украинских правоохранительных органов, которые под надуманными предлогами более месяца блокируют оформление и отправку партии ильменитового концентрата для китайского рынка. Сухогруз «Da Liang» был погружен еще 24 апреля, но до сих пор не может покинуть Черноморский морской порт. Убытки по данному контракту уже приблизились к стоимости груза и ежедневно увеличиваются на несколько десятков тыс. дол. Иностранные судовладельцы и получатели ильменита намерены судиться с Украиной, требовать полной компенсации нанесенного ущерба и наказания виновных. Данный вопрос также принят к рассмотрению Посольством Китая в Украине по обращению китайской государственной корпорации «COSCO».

В течение месяца представители ГБР ни разу не появились на таможне и не провели ни одного следственного действия по данному делу. Арест, о котором все это время говорили сотрудники таможни, не давая завершить погрузку и блокируя таможенное оформление груза, также за это время не появился. Вместо того, чтобы довести до суда открытые еще в 2016 году криминальные производства в отношении бывшего директора ОГХК Руслана Журило и замдиректора Юрия Перцева по доказанным фактам экономических злоупотреблений, стоивших государству 39 млн. дол., следователи ГБР «кошмарят» иностранные компании с мировым именем и безупречной репутацией — отмечают представители пострадавшей стороны.

По сообщениям СМИ, это уже не первый случай препятствования экспорту титанового концентрата в страны Азии с начала 2021 года. В январе и марте с аналогичными проблемами сталкивалась японская компания «Advanced Material Japan Corporation» (AMJC). Среди возможных причин блокировки называлось лоббирование теневых схем поставок титаносодержащего сырья в Крым и РФ через ближневосточные компании-посредники.

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По имеющейся информации, возможными должностными злоупотреблениями одесских силовиков и таможенников уже заинтересовалось НАБУ и САП. Характерно, что недавно Алексей Бочко избежал отставки по результатам антикоррупционного заседания СНБО в результате которого сразу 22 одесских таможенника были уволены с занимаемых должностей. И.о. начальника региональной таможни Алексей Бочко и его заместитель по борьбе с контрабандой Александр Домнич, по некоторым данным, были фигурантами первоначальной версии санкционного списка, однако принятие соответствующих кадровых решений было отложено до следующего заседания СНБО посвященного борьбе с коррупцией.

таможня, Одесса, ильменит
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