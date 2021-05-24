В Индии число умерших от COVID-19 превысило 300 тысяч

В Индии за сутки умерли от коронавируса 4454 человек, с начала пандемии число умерших достигло 303 720, следует из данных властей.
За сутки выявлено 222 315 случаев заболевания COVID-19, общее число случаев заражения составило 26 752 447.
Впервые Индия побила мировой рекорд по числу случаев COVID-19 в конце апреля, тогда оно составило 314,8 тыс. за сутки. После этого страна несколько раз обновляла рекорд. В начале мая число выявленных за 24 часа зараженных перевалило за 414,1 тыс. человек.
В начале мая страна побила и мировой рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки, тогда умерли более 3,7 тыс. человек.
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