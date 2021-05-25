В Индии выявили случай «желтого грибка» у переболевшего COVID-19

Индийские медики обнаружили третий вид грибковой плесени у переболевшего коронавирусной инфекцией, сообщает DNA India. Первый случай так называемого желтого грибка зарегистрировали в Газиабаде (штат Уттар-Прадеш), о нем рассказал врач-отоларинголог Брайя Пал Тяги.
45-летний пациент в течение нескольких недель проходил в больнице лечение от COVID-19 и шел на поправку, но затем ему стало хуже: у него отекло лицо, из-за чего мужчина не мог открыть глаза, также началось кровотечение из носа, пишет NDTV. Среди симптомов Тяги указал вялость, потерю аппетита и веса, медленное заживление ран. В тяжелых случаях, по его словам, могут возникнуть нагноения.
По словам Тяги, «желтый грибок» обычно встречается у рептилий, он столкнулся с подобным случаем у человека впервые. Состояние пациента «нельзя назвать очень хорошим», добавил медик. Как пишет DNA India, для лечения пациенту нужно вводить амфотерицин В — инъекцию противогрибкового препарата.
В начале мая у переболевших COVID-19 в Индии зафиксировали вспышку мукормикоза, или «черного грибка». Мукормикоз — редкая инфекция, вызванная грибками семейства мукоровые (Mucorales), которые обычно встречаются в почве, растениях, навозе, гниющих фруктах и овощах. Гриб поражает носовые пазухи, мозг и легкие и представляет угрозу для людей с ослабленным иммунитетом.
Смертность от заболевания превышает 50%, а особо опасен мукормикоз для больных диабетом, заразившихся COVID-19.
Помимо этого, в стране зафиксировали случаи «белого грибка» — разновидность инфекции, которая поражает грудную клетку и легкие. У пациента также могут возникнуть отеки и постоянные головные боли.
Как пишет Times of India, эксперты считают, что «желтый грибок» может быть намного опаснее, чем две другие разновидности инфекции, так как может вызвать полиорганную недостаточность и некроз тканей. Большинство грибковых инфекций возникают из-за антисанитарных условий, также медики считают, что грибок может быть вызван использованием стероидов при лечении тяжелых форм коронавируса. Препараты снижают воспаление в легких, но в то же время они снижают иммунитет и могут поднять уровень сахара в крови.
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