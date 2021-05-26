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Байден поручил проработать ответ на посадку Ryanair в Минске
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Байден поручил проработать ответ на посадку Ryanair в Минске

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Швейцария отрицает причастность к «минированию» рейса Ryanair

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Швейцария отрицает причастность к «минированию» рейса Ryanair

Швейцарские власти не имели информации о минировании самолета авиакомпании Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске 23 мая. Об этом заявил «РИА Новости» официальный представитель Федерального офиса по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Алан Эльтшингер.

«Власти Швейцарии не знали об угрозе бомбы на борту рейса Ryanair из Афин в Вильнюс. Таким образом, сообщений от швейцарских властей властям Беларуси об этом не было», — заявил он.

Ранее, выступая перед членами парламента и представителями органов власти, президент Белруси Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета авиакомпании Ryanair поступило из Швейцарии.

«Сообщение поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно», — сказал он. «Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать», — сказал белорусский президент.

Он также уточнил, что «В самолете находился террорист, и об этом знали далеко за пределами РБ», — сообщил президент Беларуси.

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Ранее, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Среди пассажиров был сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич (в Беларуси он внесен в список террористов). Позже его арестовали.

Европейские страны, включая Великобританию, Литву, Францию, Польшу, Украину, Швецию, Нидерланды, Бельгию, Германию, Финляндию, в связи с происшествием начали приостанавливать авиасообщение с Беларусью и облетать территорию страны.

Швейцария, Беларусь, Роман Протасевич
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