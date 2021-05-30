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Супруга уханьского вирусолога умерла от коронавируса до пандемии

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Супруга уханьского вирусолога умерла от коронавируса до пандемии

Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса в декабре 2019 года. Об этом сообщает Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера, занимавшегося расследованием происхождения COVID-19.

«Это было первым признаком того, что вирус может распространяться среди людей», — отметил он.

О смерти жены сотрудника лаборатории Ашеру сообщил человек, работавший на тот момент в Уханьском институте вирусологии.

По его словам, власти Китая якобы «скрывали в течение месяца» информацию о том, что коронавирус заразен для людей. Это способствовало вспышке эпидемии, считает чиновник.

Ранее газета Wall Street Journal написала о тяжелом заболевании троих китайских исследователей из института вирусологии в Ухане незадолго до пандемии. Ученые обращались в больницу еще в ноябре 2019 года. При этом у них были схожие симптомы, а сами они были «членами одной команды, занимающейся коронавирусами», сообщало издание.

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Всемирная организация здравоохранения опубликовала в марте полную версию доклада группы экспертов о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса. Специалисты посчитали утечку SARS-CoV-2 из лаборатории «весьма маловероятной» и предположили, что коронавирус передался человеку от летучих мышей через другое животное. США и еще 13 стран выразили озабоченность выводами Всемирной организации здравоохранения и заявили о необходимости независимого расследования о происхождении COVID-19.

Ухань, коронавирус
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