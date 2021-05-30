Супруга уханьского вирусолога умерла от коронавируса до пандемии

Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса в декабре 2019 года. Об этом сообщает Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера, занимавшегося расследованием происхождения COVID-19.
«Это было первым признаком того, что вирус может распространяться среди людей», — отметил он.
О смерти жены сотрудника лаборатории Ашеру сообщил человек, работавший на тот момент в Уханьском институте вирусологии.
По его словам, власти Китая якобы «скрывали в течение месяца» информацию о том, что коронавирус заразен для людей. Это способствовало вспышке эпидемии, считает чиновник.
Ранее газета Wall Street Journal написала о тяжелом заболевании троих китайских исследователей из института вирусологии в Ухане незадолго до пандемии. Ученые обращались в больницу еще в ноябре 2019 года. При этом у них были схожие симптомы, а сами они были «членами одной команды, занимающейся коронавирусами», сообщало издание.
Всемирная организация здравоохранения опубликовала в марте полную версию доклада группы экспертов о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса. Специалисты посчитали утечку SARS-CoV-2 из лаборатории «весьма маловероятной» и предположили, что коронавирус передался человеку от летучих мышей через другое животное. США и еще 13 стран выразили озабоченность выводами Всемирной организации здравоохранения и заявили о необходимости независимого расследования о происхождении COVID-19.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016