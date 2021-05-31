В Индии наименьший прирост случаев COVID-19 за 50 дней

Число заболевших коронавирусом в Индии за минувшие сутки выросло на 152,7 тысячи человек, это наименьший прирост заболевших за 50 дней, свидетельствуют данные Минздрава страны.
Вместе с тем общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 28 миллионов человек. Согласно последним данным министерства, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, выздоровели более 25,6 миллиона, умерли более 329 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 2 миллионов.
Как отмечают медики, на протяжении двух недель число заболевших коронавирусом в Индии не превышает 300 тысяч в сутки, что свидетельствует о спаде второй волны коронавируса. Второе увеличение числа заболевших коронавирусом началось в Индии в феврале этого года. С 21 апреля и по 17 мая число новых заболевших ежедневно превышало 300 тысяч в сутки — больше, чем в любой другой стране, и пять раз составляло более 400 тысяч. Максимальное число лечащихся от коронавируса во время второй волны пандемии составляло более 3,7 миллиона человек.
Минздрав страны отметил рост числа вакцинированных от коронавируса — вакцину от COVID-19 получили более 213 миллионов человек, или почти 15% населения страны.
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