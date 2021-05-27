Войти
Шмыгаль поручил ускорить процесс создания национальной авиакомпании
официально
Шмыгаль поручил ускорить процесс создания национальной авиакомпании
Байден поручил проработать ответ на посадку Ryanair в Минске
позиция
Байден поручил проработать ответ на посадку Ryanair в Минске

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Украина намерена вновь запросить экстрадицию Януковича из РФ

146
Украина намерена вновь запросить экстрадицию Януковича из РФ

Украина будет вновь требовать экстрадиции экс-президента страны Виктора Януковича из России, несмотря на то, что ранее на это уже был получен отказ. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью телеканалу «Украина-24».

«Мы подавали на экстрадицию, Российская Федерация нам отказала. Мы еще будем подавать на экстрадицию», — подчеркнула она.

Венедиктова также добавила, что в госбюджет ранее поступили так называемые деньги Януковича — $1,5 млрд, однако пока в связи с этой суммой длится судебное разбирательство. «$1,5 млрд „зашли“ в госбюджет. У нас идет судебное дело относительно этих $1,5 млрд», — сообщила она и подчеркнула, что деньги «зашли» в госбюджет, но главное, чтобы они не «вышли».

Генеральный прокурор отметила, что в делах против Януковича толчком может послужить принятый в конце апреля Верховной Радой закона об упрощении процедуры заочного расследования, которая направлена в первую очередь на представителей прошлой власти.

Напомним, что Оболонский районный суд Киева 24 января 2019 года заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Сам Янукович в процессе не участвовал. Сейчас адвокаты экс-президента обжалуют это решение в Верховном суде.

Печерский районный суд Киева 4 мая 2020 года избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей по делу об узурпации власти. В этой связи тогда в Офисе генпрокурора заявили, что заочный арест Януковича позволит начать процедуру его экстрадиции и обратиться за разрешением на специальное расследование. Защита бывшего лидера обжаловала решение об аресте. В марте 2021 года Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Януковича в удовлетворении жалобы на решение предыдущей инстанции. Сразу после этого Офис генерального прокурора вновь заявил, что теперь сторона обвинения имеет право начать процедуру экстрадиции.

Читайте также: Беларусь просит у РФ новые авианаправления в России

Вместе с тем 12 мая 2020 года Печерский районный суд вынес решение о содержании под стражей Януковича в рамках досудебного расследования по другому делу — об организации массовых убийств на Майдане в 2014 году. В ноябре Киевский апелляционный суд отменил его, мотивировав решение отсутствием бывшего президента в базе розыска Интерпола, а также другими процессуальными нарушениями. 9 декабря суд первой инстанции вновь безуспешно пытался рассмотреть ходатайство прокурора о заочном помещении Януковича под стражу. После этого заседание несколько раз переносилось.

Виктор Янукович, Ирина Венедиктова
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 27 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Курт Джейкоб Гросанс
Курт Джейкоб Гросанс
фермер

Аграрная острасль – на пути к фиаско

Министр занимается чем угодно, но только не прямыми обязанностями – развитием отрасли и обеспечением продовольственной безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы сельскохозяйственная отрасль в Украине росла и крепла, а не уничтожалась такими популистами как Роман Лещенко.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Вашингтон подталкивает Киев к деэскалации – нужны переговорщики, настроенные на мирное решение

Последние неприятные известия из «Града на Холме» могли оказаться неожиданными только для наиболее фанатичных последователей секты «Свидетелей борьбы Вашингтона за украинские национальные интересы». Всем остальным уже давно понятно, что новая демократическая администрация США продолжает начатый предшественником Джо Байдена разворот в сторону realpolitik.
Татьяна Чугаенко
Татьяна Чугаенко
журналист, медиаэксперт

Кто вытащил Зеленского из «теплой ванны»?

Итоговая пресс-конференция на фоне фюзеляжа самолета АН-178. Только «правильные журналисты», потому «правильные вопросы». Организаторы итоговой пресс-конференции Владимира Зеленского «Два года каденции» так старались создать президенту «теплую ванну», что у них почти получилось.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016