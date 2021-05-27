Украина намерена вновь запросить экстрадицию Януковича из РФ

Украина будет вновь требовать экстрадиции экс-президента страны Виктора Януковича из России, несмотря на то, что ранее на это уже был получен отказ. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью телеканалу «Украина-24».

«Мы подавали на экстрадицию, Российская Федерация нам отказала. Мы еще будем подавать на экстрадицию», — подчеркнула она.

Венедиктова также добавила, что в госбюджет ранее поступили так называемые деньги Януковича — $1,5 млрд, однако пока в связи с этой суммой длится судебное разбирательство. «$1,5 млрд „зашли“ в госбюджет. У нас идет судебное дело относительно этих $1,5 млрд», — сообщила она и подчеркнула, что деньги «зашли» в госбюджет, но главное, чтобы они не «вышли».

Генеральный прокурор отметила, что в делах против Януковича толчком может послужить принятый в конце апреля Верховной Радой закона об упрощении процедуры заочного расследования, которая направлена в первую очередь на представителей прошлой власти.

Напомним, что Оболонский районный суд Киева 24 января 2019 года заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Сам Янукович в процессе не участвовал. Сейчас адвокаты экс-президента обжалуют это решение в Верховном суде.

Печерский районный суд Киева 4 мая 2020 года избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей по делу об узурпации власти. В этой связи тогда в Офисе генпрокурора заявили, что заочный арест Януковича позволит начать процедуру его экстрадиции и обратиться за разрешением на специальное расследование. Защита бывшего лидера обжаловала решение об аресте. В марте 2021 года Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Януковича в удовлетворении жалобы на решение предыдущей инстанции. Сразу после этого Офис генерального прокурора вновь заявил, что теперь сторона обвинения имеет право начать процедуру экстрадиции.

Вместе с тем 12 мая 2020 года Печерский районный суд вынес решение о содержании под стражей Януковича в рамках досудебного расследования по другому делу — об организации массовых убийств на Майдане в 2014 году. В ноябре Киевский апелляционный суд отменил его, мотивировав решение отсутствием бывшего президента в базе розыска Интерпола, а также другими процессуальными нарушениями. 9 декабря суд первой инстанции вновь безуспешно пытался рассмотреть ходатайство прокурора о заочном помещении Януковича под стражу. После этого заседание несколько раз переносилось.