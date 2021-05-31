Из-за пандемии в мире начались проблемы с производством велосипедов

Крупнейшие производители велосипедов в мире готовятся пересматривать свои цепочки поставок из-за задержек поставок комплектующих, которые некоторые производители называют самыми масштабными за последние десятилетия. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на слова топ-менеджеров производителей.

Главной причиной проблемы является зависимость производителей от одной-единственной компании — японской Shimano, контролирующей более 65% рынка комплектующих и тормозных систем класса high end. По словам европейских и американских производителей велосипедов, задержки с поставками теперь достигли 400 дней. Некоторые поставщики говорят, что задержки с поставками некоторых компонентов, таких как гидравлические тормоза и колеса, еще серьезнее. Среди пострадавших производителей — американская компания Trek, тайваньские Merida и Giant, и другие. Для более мелких производителей проблема стоит еще острее.

Shimano, производящая кроме велосипедных комплектующих еще и снасти для рыбной ловли, столкнулась с постоянно растущим спросом, когда из-за пандемии миллионы людей по всему миру начали пересаживаться на велосипеды. Заводы компании работают на полную мощность, однако, по словам экспертов, проблемы будут сохраняться еще долгое время.