Байден заявил об опасности для демократии в США и во всем мире

Президент США Джо Байден считает, что демократия в США и других странах находится в опасности и в настоящий момент в мире идет борьба между этой политической системой и авторитаризмом. С соответствующей речью американский лидер выступил в понедельник на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном по случаю отмечаемого в США Дня поминовения.

По утверждению хозяина Белого дома, американские войска вели битву за демократию «на полях сражений по всему миру». В качестве примеров Байден перечислил в том числе войны в Корее, Вьетнаме, Афганистане и Ираке. «Эта задача лежит и на каждом из нас, каждый день. Сама демократия находится в опасности, как здесь, у нас дома, так и по всему миру», — полагает Байден.

По его словам, от того, как поведут себя американцы, будет зависеть, «устоит ли демократия» перед лицом «могущественных сил, которые желают навредить ей». «Борьба за демократию идет во всем мире, борьба между демократией и авторитаризмом», — заявил Байден.

День поминовения американцы впервые отметили 30 мая 1868 года, чтобы увековечить память погибших в Гражданской войне между Севером и Югом (1861-1865). К концу XIX века День поминовения отмечался уже почти по всей стране, а после Первой мировой войны в последний понедельник мая стали поминать павших во всех вооруженных конфликтах с участием США. В 1971 году День поминовения объявлен общенациональным выходным.