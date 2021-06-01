Зеленский убежден, что «Северный поток – 2» покончит с украинским транзитом

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что после запуска газопровода из РФ в Германию «Северный поток — 2» российская сторона сделает все возможное, чтобы контракт о транзите голубого топлива через территорию Украины не был продлен.

«Если они достроят „Северный поток — 2“ — это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в нормандском формате договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону „Северного потока — 2“ в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», — сказал Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, текст которого опубликован на сайте главы государства во вторник.

Также он убежден, что РФ использует этот рычаг в вопросах Донбасса и Крыма.

«Северный поток-2», я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма. Я объясню, почему. Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, была начата война на востоке Украины, тогда понемногу «забывается» вопрос Крыма... . Но мы продолжали поднимать эту тему. Именно поэтому я решил создать Крымскую платформу... Теперь россияне идут по одинаковому сценарию. То есть у них появляются постоянные рычаги для торгов«, — отметил Зеленский.

«Далее, чтобы торговаться по Донбассу, чтобы „выбить“ для сепаратистов амнистию, чтобы оставить за Россией контроль над результатами местных выборов и так далее, надо поднимать ставки. „Северный поток — 2“ на сегодня — это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа», — добавил глава Украинского государства.

На вопрос, не усиливает ли существование «Северного потока — 2» риски войны в связи с тем, что сейчас транзит газа по территории Украины сдерживает возможный блицкриг со стороны РФ, Зеленский отметил, что война в Украине идет с 2014 года и дополнительная возможность эскалации со стороны РФ не будет для последней причиной начинать военные действия,

«Меня спрашивают, не боимся ли мы получить ПДЧ в НАТО или быть членом Альянса... не боюсь я, что из-за этого начнется война? И то же спрашивают о трубе. Я просто хочу ответить, что у нас уже есть историческая данность. В 2014 году — начало войны. Мы тогда не были в НАТО, у нас были прекрасные отношения с Россией, и никто на Донбассе не хотел отсоединяться от Украины, никому ничего не мешало. Поэтому я согласен, что такая вероятность эскалации есть, но мне кажется, что это не для России причиной начинать или продолжать военные действия», — сказал он.

«Я действительно считаю, что было бы круто иметь в качестве партнеров, как совладельцев в ГТС Украины Европу и Соединенные Штаты. Потому что вопрос не в том, что никто бы нам не повредил эту трубу, не совершал против нее какие-то действия, а в том, что все защищали бы эти контракты и защищали в целом безопасность Украины и Европы», — добавил Зеленский.