В Индии проэкспериментируют со смешиванием вакцин от коронавируса

Медики Индии в ближайшее время начнут проверку безопасности, иммуногенности и эффективности смешанного состава нескольких вакцин от коронавируса.

Как сообщает во вторник газета The Times of India, испытания пройдут с использованием трех одобренных в Индии вакцин — российского «Спутника V», Covishield британско-шведской компании AstraZeneca и Covaxin индийской фирмы Bharat Biotech. В дальнейшем их могут дополнить создаваемые в стране новые препараты от COVID-19.

Ранее в Великобритании и Испании были проведены эксперименты, которые показали, что смешивание вакцин Pfizer и AstraZeneca может быть безопасным и иммуногенным. «Это возможно с научной точки зрения, что особенно важно для ускорения вакцинации в Индии. Однако применение смешанного состава вакцин сейчас не разрешено действующим в стране протоколом, что потребовало проведение исследований для подтверждения его эффективности», — цитирует издание представителей индийских медицинских кругов.

Проведение проверки эффективности смешивания вакцин одобрила Национальная техническая консультативная группа по иммунизации (NTAGI). Эксперимент начнется в ближайшее время и продлится три месяца. Он будет проведен правительством Индии в сотрудничестве с производителями вакцин.

Индия зарегистрировала за минувшие сутки 127 510 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 28 175 044, сообщило во вторник индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи. Число летальных исходов, связанных с этой инфекцией, возросло за сутки на 2 795 и достигло 331 895.

Индия занимает второе место в мире (после США) по общему числу заразившихся коронавирусом и третье место — по числу летальных исходов из-за этой инфекции (после США и Бразилии).

По данным Минздрава Индии, за последние 24 часа от коронавирусной инфекции в стране вакцинировались 2 780 058 человек, общее число сделанных прививок достигло 216 046 638.