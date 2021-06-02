Поезда Ивано-Франковск – Киев и Черновцы – Киев продлили до Чернигова

АО «Укрзализныця» с 1 июля на период летних перевозок продлевает до Чернигова поезда № 43/44 Ивано-Франковск — Киев и № 118/117 Черновцы — Киев.
Как сообщила пресс-служба УЗ в среду, поезда будут курсировать с остановкой на станции Нежин.
Так, поезд № 43/44 Ивано-Франковск — Киев, Чернигов будет отправляться из Ивано-Франковска в 21:55 и прибывать в Чернигов в 12:43. В обратном направлении отправление — в 14:40 и прибытие в Ивано-Франковск в 5:43. Поезд будет курсировать через день.
Поезд № 118/117 Черновцы — Киев, Чернигов из Черновцов будет отправляться в 19:46 и прибывать в Чернигов в 12:06. В обратном направлении отправление в 16:09 и прибытие в Черновцы в 7:57. Поезд будет курсировать в определенные дни недели.
«Продолжение маршрута этих пассажирских поездов до станции Чернигов обеспечит сообщение Чернигова с Житомирской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областями. Указанные поезда объединят такие важные туристические центры, как Чернигов, Каменец-Подольский, Черновцы, Львов и Ивано-Франковск», — указано в сообщении.
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