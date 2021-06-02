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Трамп навсегда закрыл блог на личном сайте

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Трамп навсегда закрыл блог на личном сайте

Личный блог бывшего президента США Дональда Трампа, где тот публиковал заявления для сторонников после того, как крупные социальные сети заблокировали его аккаунты, закрылся навсегда, сообщил официальный представитель экс-главы государства Джейсон Миллер.

По словам Миллера, которого цитирует телеканал CNBC, страница «С рабочего стола Дональда Трампа», просуществовавшая меньше месяца, была удалена с сайта Трампа и «восстановлена не будет».

«Это было лишь вспомогательным инструментом более широких усилий, которые мы сейчас предпринимаем», — сказал представитель Трампа, не разглашая причину такого решения.

Его также спросили, связано ли удаление страницы с тем, что экс-президент США станет пользователем какой-либо другой социальной сети.

«На самом деле, это действительно так. Следите за обновлениями!», — ответил Миллер.

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Ранее Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.

Дональд Трамп
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