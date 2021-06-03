Кулеба пригласил США вкладывать в производство водорода в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с сопредседателем группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгресвуменом Марси Каптур пригласил американскую сторону инвестировать в производство водорода в Украине и создание инфраструктуры для его транспортировки в Европу, сообщила пресс-служба МИД.

«По нашим подсчетам, Украина может удовлетворять спрос европейского рынка на „зеленые“ источники энергии, став крупнейшим поставщиком водорода», — отметил Кулеба.

Министр отметил, что в 2020 году Европейский Союз утвердил долгосрочную стратегию реформирования сектора энергетики на основе экономики низкоуглеродистой потребления.

Кроме того, стороны обсудили противодействие Северному потоку-2.

Конгресвумен Каптур отметила, что группа поддержки Украины готова и в дальнейшем вместе с другими членами Палаты представителей и Сената США прилагать усилия для сдерживания Российской Федерации от дальнейших агрессивных действий против украинского государства.

В свою очередь, Кулеба поблагодарил Каптур за ее личный вклад в укрепление двухпартийной и двухпалатной поддержки Украины в Конгрессе США, продвижение важных для украинского государства законодательных инициатив.