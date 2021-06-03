Австрия поддерживает строительство «Северного потока — 2»

Строительство газопровода «Северный поток—2» отвечает экономическим интересам Австрии. Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц в интервью российскому ТАСС.

«Я очень рад, что США теперь больше не угрожают санкциями компаниям, участвующим в проекте „Северный поток-2“. Мы, как и Германия, продолжаем поддерживать „Северный поток-2“, потому что это отвечает нашим экономическим интересам», — сказал Курц.

Он заявил, что этот газопровод поможет диверсифицировать маршруты энергоснабжения и, таким образом, послужит обеспечению энергетической безопасности Европы.

В конце мая США включили в санкционный список две российские компании, одно учреждение и 13 судов, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2». При этом Вашингтон не стал вводить санкции в отношении компании — оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

По словам президента США Джо Байдена, строительство трубопровода «Северный поток-2» «почти завершено», и введение новых санкций против проекта было бы «непродуктивным» для отношений Соединенных Штатов с Европой.