В РФ переживают, что США могут остановить «Северный поток — 2» уже после достройки

США могут предпринять попытки помешать сертификации газопровода «Северный поток 2», когда строительство будет завершено, но Москва готова к любому развитию событий, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов.
«Смысл позиции США в том, что строительство остановить невозможно. Но за строительством наступает период сертификации, вот тут они могут какие-то ещё палки в колёса вставить», — сказал Чижов в кулуарах ПМЭФ.
«Мы готовы ко всему. И „Северный поток 2“ сам по себе нужен Европе не меньше, чем нам. Как вы знаете, участниками этого проекта является не только наш „Газпром“, но и несколько крупных европейских энергетических компаний. Я уж не говорю о позиции правительства ФРГ», — добавил российский дипломат.
«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода «Северный поток 2», объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту «Северный поток 2».
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