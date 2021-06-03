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В РФ переживают, что США могут остановить «Северный поток — 2» уже после достройки

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В РФ переживают, что США могут остановить «Северный поток — 2» уже после достройки

США могут предпринять попытки помешать сертификации газопровода «Северный поток 2», когда строительство будет завершено, но Москва готова к любому развитию событий, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«Смысл позиции США в том, что строительство остановить невозможно. Но за строительством наступает период сертификации, вот тут они могут какие-то ещё палки в колёса вставить», — сказал Чижов в кулуарах ПМЭФ.

«Мы готовы ко всему. И „Северный поток 2“ сам по себе нужен Европе не меньше, чем нам. Как вы знаете, участниками этого проекта является не только наш „Газпром“, но и несколько крупных европейских энергетических компаний. Я уж не говорю о позиции правительства ФРГ», — добавил российский дипломат.

«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

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Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода «Северный поток 2», объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту «Северный поток 2».

Северный поток-2
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