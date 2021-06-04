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Нобелевские лауреаты призвали ведущие страны активизировать усилия по защите климата

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Нобелевские лауреаты призвали ведущие страны активизировать усилия по защите климата

Более 120 лауреатов Нобелевской премии в преддверии саммита стран Группы семи (G7) в Великобритании подписали специальную декларацию, в которой призвали глав государств и правительств активизировать усилия по борьбе с изменением климата. Об этом в пятницу сообщило агентство DPA со ссылкой на Потсдамский институт изучения климатических изменений (PIK).

«Мир рискует иметь далеко идущие необратимые изменения в биосфере», — отмечается в декларации. При этом указывается, что лауреаты Нобелевской премии призывают глав государств и правительств как можно скорее принять меры по сокращению вдвое выбросов парниковых газов к 2030 году. «Уходит время, в течение которого можно предотвратить необратимые изменения», — подчеркивается в документе.

В конце апреля лауреаты Нобелевской премии и другие деятели науки, экономики, политики и культуры обменялись идеями о действиях, которые могут быть предприняты в текущем десятилетии для обеспечения лучшего будущего для всех. Глава PIK Йохан Рокстрём заявил, что никогда прежде не было такого явного обращения к человечеству со стороны лауреатов Нобелевской премии. «Они приходят к выводу, что мы сталкиваемся с недопустимыми рисками. Риски огромны, необходимые меры будут беспрецедентными», — заключил он.

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Великобритания намерена провести саммит G7 в традиционном формате с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Помимо лидеров стран Группы семи, в нем примут участие глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году руководители Австралии, Южной Кореи и ЮАР, а также новый генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеале. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон ранее заявлял, что мероприятие будет в значительной степени посвящено теме изменения климата.

климат, G7
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