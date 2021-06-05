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7 важных факторов выбора подходящего офиса в аренду

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7 важных факторов выбора подходящего офиса в аренду

Офис — это не просто четыре стены и потолок для отбывания каторжных работ. Офис — это рабочее место, где работник выполняет важные для развития компании дела. Поэтому к выбору помещения следует подходить ответственно, ведь от этого зависит комфорт сотрудников, а значит, и их работоспособность. Чтобы подобрать идеальный офис, следует учитывать несколько факторов.

Площадь

По СанПину, в среднем на человека приходится 5 кв.м. Отталкиваясь от этого, нужно посчитать возможное количество сотрудников и высчитать примерную квадратуру офиса. Конечно, «впритык» брать не нужно, лучше с небольшим запасом. Но следует помнить, что каждый дополнительный кв.м. — это дополнительные расходы.

Арендная плата

Чтобы выгодно арендовать офис, нужно определить долю бюджета, отведенную под эту статью расходов. Также следует учитывать окружающую инфраструктуру, ведь это тоже влияет на стоимость аренды. Кроме того, при подписании документов следует уточнить, какие среднемесячные расходы ЖКХ у помещения, какой налог и другие мелочи.

Местоположение

Если вы понимаете, что присутствие клиентов необязательно в офисе, то, в принципе, ограничений по расположению мало. Если же требуется высокая клиентопосещаемость, то стоит обратить внимание на офисы, стоящие в людных местах (рядом с метро, ТЦ, парком и т.д.). Не следует забывать о фасаде здания, которое производит первое впечатление на посетителя.

Планировка

Офисные планировки принято разделять на 2 типа: открытое пространство (подойдет для компаний, сотрудники которой очень тесно взаимодействуют между собой) или open-space и кабинетный (если требуется изолировать сотрудников друг от друга). Но самой популярной планировкой является комбинированная, включающая в себя оба типа в большей или меньшей степени.

Атрибутика

Арендатору, помимо общих требований, следует обратить внимание на такие мелочи, как высота потолков, количество розеток, водопровод и т.д. Всея эта информация позже пригодится при планировке офиса, ведь сразу можно понять, где будет рабочая зона, а где, например, кухня сотрудников. Также нужно узнать о наличии охраны в здании, камер видеонаблюдения, пожарной сигнализации.

Инфраструктура

Уровень развития окружающей офис инфраструктуры сильно влияет на стоимость аренды помещения. Количество банков, наличие торговых и бизнес центров, автобусных остановок, рынков и т.п. повышает репутацию офиса и делает его привлекательным для других людей. Если офис произвел хорошее первое впечатление на прохожего, то он может стать вашим клиентом.

Назначение

Перед подписанием договора об аренде следует прояснить такой вопрос, как перепланировка. Бывает, что арендатору нужно немного изменить офис, например, внести новую мебель, проложить новую ветку электропроводку. Поэтому нужно обговорить эти вопросы до заключения арендной сделки.

Найти офис одновременно со всеми вышеуказанными факторами трудно, но возможно. Все эти поиски требуют больших затрат времени, ведь нужно просмотреть множество объявлений и офисов, чтобы найти выгодный вариант. Но некоторые люди просто не имеют достаточно терпения и временных ресурсов, поэтому прибегают к помощи риелторской компании. При заполнении анкеты арендатор указывает свои предпочтения по поводу будущего помещения, а специалист уже подбирает идеальный, а самое главное, проверенный вариант.

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