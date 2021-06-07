Жители Гонконга с июля начнут получать по $645 для стимулирования потребления

Власти Гонконга с июля начнут раздавать жителям этого специального административного района Китая электронные купоны по 5 тыс. гонконгских долларов ($645) для стимулирования потребления. Об этом сообщил в понедельник секретарь (министр) по финансовым вопросам Пол Чан.
«Подготовка этого плана находится на завершающем этапе. Сейчас мы проводим системное тестирование с четырьмя операторами платежных систем, чтобы убедиться, что процесс регистрации и распределения купонов проходит гладко», — сказал чиновник.
По его словам, детали программы будут объявлены во второй половине июня, а регистрация заявок на выплаты должна начаться с июля. Для этих целей планируется задействовать системы электронных платежей AlipayHK, Octopus, Tap & Go и WeChat Pay HK.
Купоны смогут получить все постоянные резиденты Гонконга в возрасте от 18 лет. Соответствующее решение было принято в феврале и мотивировано стремлением стимулировать внутреннее потребление в условиях спада экономики. Программа обойдется бюджету в 36 млрд гонконгских долларов ($4,64 млрд).
В прошлом году правительство выплатило всем жителям этого специального административного района по 10 тыс. гонконгских долларов (почти $1,3 тыс.) наличными в качестве помощи в условиях пандемии коронавируса.
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