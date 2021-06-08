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Аэропорт в Кривом Роге планируют восстановить к концу 2022 года

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Аэропорт в Кривом Роге планируют восстановить к концу 2022 года

Восстановление аэропорта в Кривом Роге (Днепропетровская область), построенного в 1978 году, планируется завершить к концу 2022 года, сообщает пресс-служба президента.

Как сообщается на сайте главы государства, общая стоимость проекта составляет 990 млн грн.

По словам главы Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко, запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы с заменой инженерного и светового оборудования, а также ремонт перронов.

«Будет установлено новое навигационное и метеорологическое оборудование. Параллельно с этим будет происходить реконструкция здания терминала аэропорта. Ее стоимость — 300 млн грн. После завершения работ аэропорт сможет обслуживать 400 пассажиров в час», — отметил он.

Президент во время ознакомления с ходом реконструкции аэропорта в Кривом Роге отметил, что необходимо «реализовать эти планы и провести реконструкцию аэропорта».

По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, терминал и взлетно-посадочную полосу планируют сдать к октябрю 2022 года.

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В свою очередь Мэр Кривого Рога Константин Павлов добавил, что «аэропорт, который находится на балансе города, уже соединен с городом маршрутам коммунального транспорта». В настоящее время в аэропорту уже установлено новое оборудование для обслуживания регулярных рейсов, что позволит принимать самолеты типа «A 320» и «Boeing 737».

Как сообщалось, 8 июня президент Украины Владимир Зеленский пребывает с визитом в Днепропетровской области для участия в заседании палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.

Кривой Рог, аэропорт
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