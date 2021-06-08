В работе сайтов ведущих западных СМИ и сервисов произошел масштабный сбой

Страницы ряда западных СМИ и сервисов, в частности британских, не открываются во вторник. В неработоспособности некоторых из них можно убедиться и в настоящий момент.

В частности, не доступен сайт правительства Великобритании. В течение некоторого времени не открывался сайт газеты Financial Times. Газета The Guardian написала на своей странице в Twitter, что "сайт и приложение в настоящий момент затронуты масштабным отключением интернета и будут включены, как только будет возможно".

По данным портала Downdetector, сбои произошли также в работе электронной версии газеты The New York Times. Также неполадки наблюдаются у сервиса Amazon и всемирной системы онлайн-платежей PayPal.

Возможной причиной произошедшего агентство Associated Press назвало сбой в работе американского поставщика облачных сервисов Fastly.