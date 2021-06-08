В работе сайтов ведущих западных СМИ и сервисов произошел масштабный сбой

Страницы ряда западных СМИ и сервисов, в частности британских, не открываются во вторник. В неработоспособности некоторых из них можно убедиться и в настоящий момент.
В частности, не доступен сайт правительства Великобритании. В течение некоторого времени не открывался сайт газеты Financial Times. Газета The Guardian написала на своей странице в Twitter, что "сайт и приложение в настоящий момент затронуты масштабным отключением интернета и будут включены, как только будет возможно".
По данным портала Downdetector, сбои произошли также в работе электронной версии газеты The New York Times. Также неполадки наблюдаются у сервиса Amazon и всемирной системы онлайн-платежей PayPal.
Возможной причиной произошедшего агентство Associated Press назвало сбой в работе американского поставщика облачных сервисов Fastly.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016