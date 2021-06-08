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Албания отменила все ограничения для туристов – не нужен ни тест, ни карантин

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Албания отменила все ограничения для туристов – не нужен ни тест, ни карантин

Правительство Албании сняло все связанные с пандемией ограничения для иностранных туристов.

По данным СМИ, правительство объявило в субботу, что для посещения Албании с 1 июня не потребуется тест на COVID-19, тест на антитела, паспорт вакцины или любой другой документ, связанный с вирусом. Правительство добавило, что 14-дневный карантин при въезде также был отменен.

Однако иностранным туристам настоятельно рекомендуется находиться в аэропорту на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, чтобы предотвратить распространение болезни.

Летние медицинские центры, расположенные в 29 местах по всей стране, также со следующей недели будут предлагать экспресс-тесты на COVID-19.

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За последний месяц в Албании резко сократилось количество новых инфекций и смертей, связанных с коронавирусом. Менее 300 случаев остаются активными по всей стране, и в течение нескольких дней подряд не было зарегистрировано ни одного случая смерти. Примерно одна треть населения получила хотя бы одну дозу вакцины COVID-19.

Албания, коронавирус
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Вторник, 8 июня 2021
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