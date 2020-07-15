После возвращения из Египта и Албании больше не нужно проходить карантин

Кабинет министров принял решение, которое позволяет после возвращения из Египта и Албании не проходить двухнедельную обсервацию или самоизоляцию или делать тест на коронавирус.
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в Telegram.
«Хорошие новости для тех, кто планирует отдых в Египте или Албании. Только что правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к „красной зоне“. Теперь после возвращения из Египта или Албании НЕ НУЖНО проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19», — написал он.
Криклий добавил, что ожидает положительных решений и по другим туристическим маршрутам.
На своем заседании 15 июля правительство изменило критерии в отношении стран «красной зоны». Теперь ими Украина будет считать государства, в которых количество активных случаев COVID-19 насчитывает более 55 на 100 тысяч населения, а не 40.
Постановление правительства еще не вступило в силу.
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