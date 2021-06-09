Войти
Лавров заявил, что США утаивают факты по делу MH17
позиция
Лавров заявил, что США утаивают факты по делу MH17
Украина планирует создать Нацбиржу торговли капиталом и товарами
инициатива
Украина планирует создать Нацбиржу торговли капиталом и товарами

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

парламент
RSS

Разумков подписал закон, который Зеленский намерен ветировать

461
Разумков подписал закон, который Зеленский намерен ветировать

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о возобновлении наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.

Как отмечается в карточке соответствующего законопроекта № 4651, спикер парламента подписал его 8 июня и передал на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Проект закона предлагает усилить ответственность за предоставление недостоверной информации в декларациях и возвращает наказание в виде лишения свободы, которое было отменено решением Конституционного суда в октябре 2020 года.

Согласно законопроекту, за умышленное ложное декларирование чиновника могут наказать штрафом, общественными работами или ограничением свободы до двух лет, если несоответствие с реальными доходами составит от 1,1 млн грн до 4,5 млн грн. Если несоответствие превысит 4,5 млн грн, правонарушителю может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

За умышленное непредставление декларации законопроект предусматривает, дополнительно к штрафам и общественным работам, наказание в виде заключения до двух лет.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 июня поддержала принятие во втором чтении и в целом законопроект № 4651, предусматривающий лишение свободы за недостоверное декларирование.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении ветировать этот закон.

Читайте также: Вся Украина теперь в «зеленой» зоне карантина

Глава государства отметил, что народные депутаты поддержали законопроект в таком виде, который ослабляет систему декларирования и наказания за уголовные правонарушения в этой сфере. В частности, депутаты изменили подходы к декларированию активов во владении членов семьи декларанта, что даст возможность декларантам не указывать в декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, если член семьи не предоставляет информацию о нем.

Зеленский также подчеркнул, что поправками, которые подали депутаты, предлагается за умышленное непредставление декларации чиновником ввести наказание в виде ограничения свободы, однако без комплексного изменения подхода к определению степени наказания оно не будет иметь надлежащего сдерживающего эффекта и не является пропорциональным.

декларации, Дмитрий Разумков
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 9 июня 2021
Вторник, 8 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Ахметов, Пинчук, Зеленский… кто зарабатывает сотни миллионов в РФ

Знаете, почему Украина будет торговать с Россией, что называется, «в любую погоду»? Потому что товарооборот между Украиной и РФ в 2020 году – это 7,3 миллиарда долларов (это данные Государственной таможенной службы). Потому что на торговле с Россией зарабатывает вся первая сотня украинских бизнесменов. И если в Кабмине только рискнут посягнуть на доходы Ахметова, Пинчука и других, то и премьер Шмыгаль, и весь экономический блок правительства полетят из здания на Грушевского 12/2 как пробка.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

История «Прикарпатзападтранс» без эмоций

Эмоциями в этой истории являются санкции со стороны СНБО. А эмоции – плохой помощник для профессионалов, даже если они по профессии комик и ветеринар.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Паломничество по «духовной навигации»

12-й фильм стал заключительной частью 1-го сезона авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница". В качестве внимательного наблюдателя, который отслеживал проект с самого начала, хочется отметить, что итоговый выпуск цикла и символично, и композиционно подвел очень важный итог всего первого сезона.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016