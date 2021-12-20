Офис президента прокомментировал решение суда о конкурсе на должность руководителя САП

Решение Окружного административного суда Киева о Порядке проведения конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не является окончательным, считают в Офисе президента Украины.
«Подчеркиваем, что это решение суда не является окончательным и будет детально проанализировано в соответствии с требованиями закона. После этого можно будет делать основательные выводы по поводу такого решения. Впрочем, уже сейчас можно уверенно сказать, что пятый — завершающий этап конкурса может и должен состояться вовремя, согласно тем календарным ориентирам, которые определила конкурсная комиссия», — указывается в комментарии Офиса президента, обнародованном в понедельник.
При этом уточняется, что президент и Офис президента максимально заинтересованы в том, чтобы конкурсная комиссия завершила все необходимые процедуры до конца года, определив достойного кандидата на должность руководителя САП.
«Для этого у комиссии есть все необходимые возможности. По состоянию на сегодняшний день можно констатировать, что конкурсный отбор осуществлялся в соответствии с действующим законодательством», — подчеркивается в комментарии.
Как сообщалось, ОАСК на заседании 20 декабря принял решение об отмене Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в САП.
Решение суд мотивировал тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16 июля 2015 года ответчик по делу — Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в САП, была лишена полномочий на принятие обжалуемого Порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы.
Таким образом, суд констатировал наличие пробела в законодательстве касательно лица, уполномоченного определять Порядок проведения конкурса на занятие административных должностей в САП.
Финальные собеседования кандидатов на пост руководителя САП запланированы на 21 декабря 2021 года, после чего конкурсная комиссия должна определиться с победителем.
На должность руководителя САП претендуют детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.
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