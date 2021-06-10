В Индии новый антирекорд по числу смертей от COVID-19

Число инфицированных коронавирусом увеличилось в Индии за минувшие сутки на 94 052 и составило 29 183 121. Как сообщило в четверг на своем сайте министерство здравоохранения и благосостояния семьи страны, количество летальных исходов, связанных с инфекцией, возросло за 24 часа на 6 148 и достигло 359 676.
Зафиксированный рост количества смертей от этой инфекции за сутки стал самым большим для Индии за все время эпидемии в стране. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 19 мая и составлял 4 529.
Резкий скачок летальных исходов за 24 часа объясняется тем, что правительство штата Бихар пересмотрело цифры умерших от инфекции после проведения проверки на местах. Если еще в среду штат сообщал о 5 478 умерших в целом в ходе эпидемии, то проверка показала, что более 3 тыс. летальных исходов не были учтены, и в четверг было сообщено, что на деле это число составляет более 9 тыс. человек. Проверка была проведена после того, как Высокий суд Патны (высшая судебная инстанция штата Бихар) потребовал пересмотра данных на фоне утверждений общественности и СМИ, что региональное правительство скрывает реальное количество инфекций и смертей в штате. В итоге в четверг местные власти сообщили о суточном приросте числа летальных исходов в 3 971.
Индийская оппозиция и СМИ нередко сообщают о том, что иногда власти на местах скрывают настоящие данные о количестве смертей и случаев инфицирования коронавирусом. Как полагают некоторые обозреватели, после "бихарского скандала" пересмотреть статистические данные по коронавирусу могут и другие штаты.
Уже три дня подряд индийский Минздрав регистрирует менее 100 тыс. новых инфицированных - в среду ведомство сообщило о 92 596 новых случаев инфицирования коронавирусом, а во вторник - о 86 498 заразившихся. До этого с 5 апреля суточное число новых случаев заражения превышало 100 тыс. Антирекорд по этому показателю был зафиксирован 7 мая и составлял 414 188 случаев.
По данным министерства, за последние 24 часа от COVID-19 выздоровели 151 367 пациентов, общее число излечившихся составило 27 655 493 человек. Между тем активное число случаев COVID-19 в стране составляет 1 167 952, что на 63 463 меньше, чем сутками ранее. По данным Минздрава, за минувшие 24 часа от коронавирусной инфекции вакцинировался 3 379 261 человек, общее число сделанных прививок в стране достигло 242 726 693.
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