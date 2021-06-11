В Латвии арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России депутата парламента

Суд Видземского предместья города Риги в пятницу избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу лишенного неприкосновенности оппозиционного депутата Сейма (однопалатного парламента) Яниса Адамсонса, которого заподозрили в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает местное агентство LETA со ссылкой на решение суда.
«Решение суда можно оспорить в Рижском окружном суде», — указывает агентство.
Напомним, ранее с просьбой дать согласие на обыск и арест Адамсонса в сейм Латвии обратилась Генеральная прокуратура страны. Депутата заподозрили в передаче информации в Россию. О какой именно информации идет речь, не уточнялось.
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