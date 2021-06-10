Цены производителей продуктов питания за год выросли на треть

Оптовые цены производителей промышленной продукции в мае 2021 года в сравнении с маем прошлого года выросли на 33,1%. Цены в пределах Украины выросли на 25,4%, за пределы Украины — на 65,9%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 30,1%, в том числе в пределах Украины — на 21,0%, за пределы Украины — на 61,7%.

Больше всего возросли цены в производстве сахара — на 61,6%, в том числе внутри Украины — на 68,0%.

Напомним, потребительские цены в Украине в мае 2021 года по сравнению с апрелем выросли на 1,3%. С начала 2021 года рост цен составил 6,1%. В годовом измерении (к маю 2020 года) инфляция ускорилась до 9,5%.