Бюджетный комитет Рады одобрил выделение 800 млн грн на строительство «спортивных магнитов»

Бюджетный комитет Верховной рады одобрил выделение 800 млн гривен для строительства «25 спортивных магнитов». Проект реализуется в рамках программы президента «Большая стройка».

Об этом рассказала народный депутат Анна Пуртова.

«Кабинет министров 31 мая утвердил распределение государственной субвенции на развитие спортивной инфраструктуры между местными бюджетами. Речь идет о сумме в 800 млн грн: из них 500 млн грн было предусмотрено в госбюджете-2021 и еще 300 млн удалось выделить путем перераспределения расходов», — сообщает подробности нардеп.

По ее данным, эти средства пойдут на восстановление и строительство спортивных комплексов, бассейнов, ледовых арен и других спортивных объектов, которые смогут принимать всеукраинские и международные соревнования не менее чем по пяти олимпийским видам спорта.

При этом все спортивные комплексы из перечня 25-ти спортивных магнитов будут открытыми и для массового посещения.

Выделенные 800 млн грн обеспечат финансирование первых 11 объектов в течение 2021-2023 годов. Пять из них будут завершены уже в этом году.

В частности, в Мариуполе будет реконструирован бассейн «Нептун» (76,28 млн грн). В Мелитополе будет построен оздоровительный центр с ледовой ареной (80,00 млн грн). В Умани появится многофункциональный спортивный комплекс (83,32 млн грн). В Полтаве возведут спортивно-зрелищный комплекс (105,39 грн). А в Кропивницком пройдет реконструкция областной детско-юношеской школы олимпийского резерва (11 млн грн).

Остальные 6 объектов будут завершены до конца 2023 года.Среди них: криворожский спортивный комплекс «Металлург» (49 млн грн), универсальный спортивный зал в Ровно (65 млн грн), спортивно-оздоровительный комплекс в Тростянце (78,28 млн грн), многофункциональный дворец спорта в Тернополе (91,57млн грн), Центр олимпийских видов спорта в Новой Каховке (90 млн грн) и Дворец спорта в Хмельницком (70 млн грн).

«В бюджетном комитете ВР уже дали добро — и вскоре выделение средств должен одобрить парламент», — уточнила депутат.