В Индии число заболевших «черной плесенью» превысило 30 тысяч человек

Общее число заболевших мукормикозом («черной плесенью») в Индии увеличилось до 31 216 случаев, количество летальных исходов этого грибкового заболевания составило 2 109. Об этом сообщил в пятницу телеканал NDTV со ссылкой на медицинские источники.
26 мая министр химической промышленности и производства удобрений Садананда Говда сообщал о том, что в Индии было зарегистрировано 11 717 случаев заболевания мукормикозом. По информации источников телеканала, увеличение числа заболевших не в последнюю очередь вызвано острой нехваткой противогрибкового препарата.
Больше всего заболевших отмечено в штате Махараштра — 7 057 случаев заражения и 609 смертельных исходов. За ним следует штат Гуджарат (5 418 случаев заболевания и 323 смертельных исхода).
Как указывают специалисты, грибковое заболевание мукормикоз диагностируют у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку. Заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016