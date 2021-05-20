В двух индийских штатах объявили эпидемию еще одной болезни

Власти индийских штатов Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза — грибкового заболевания, известного как «черная плесень».

Считается, что это заболевание в первую очередь поражает тех, кто переболел коронавирусной инфекцией. Как сообщает The Hindu, главный министр здравоохранения Раджастана Ахил Арора заявил, что объявление мукормикоза эпидемией обеспечит его «комплексное и скоординированное» лечение наряду с COVID-19.

По данным властей штата, в регионе насчитывается около 100 пациентов с мукормикозом, для них выделили специальное отделение в государственной больнице Савай Ман Сингха.

Вслед за Раджастаном эпидемию мукормикоза объявили власти штата Телангана.

Уточняется, что все медучреждения должны сообщать о фактах заболевания в департамент здравоохранения.

В начале мая Би-би-си со ссылкой на врачей сообщила, что в Индии участились случаи заболевания мукормикозом. Болезнь поражает выздоравливающих от коронавирусной инфекции пациентов или уже переболевших. Медики предположили, что мукормикоз может быть вызван средствами терапии, которые применяют для лечения COVID-19.

Мукормикоз — редкая инфекция. Она вызвана грибами семейства мукоровые (Mucorales), которые обычно встречаются в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и овощах. Гриб поражает носовые пазухи, мозг и легкие и может представлять угрозу для людей с ослабленным иммунитетом, например больных раком или людей с ВИЧ.