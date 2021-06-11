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С начала года от COVID умерло уже больше людей в мире, чем за весь 2020-й

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С начала года от COVID умерло уже больше людей в мире, чем за весь 2020-й

Смертность от COVID-19 в 2021 году уже превысила показатели всего 2020 года, подсчитала The Wall Street Journal на основе данных Университета Джонса Хопкинса.

Издание уточняет, что за прошедшее с начала года время в мире умерли 1 884 146 человек (статья вышла вечером 10 июня по Североамериканскому восточному времени), а за весь 2020 год — 1 880 510. Сейчас, по данным Университета Хопкинса, общее число летальных исходов после заболевания COVID-19 в мире составляет 3,77 млн. При этом эксперты утверждают, что реальное число смертей и случаев заболевания выше, так как регистрируются не все случаи.

Газета пишет, что эти данные показывают, как неравномерно пандемия коронавируса распространяется по миру. Во многих случаях она затрагивает более бедные страны позже, чем более богатые, но раньше, чем они получат широкий доступ к вакцине. Страны Запада сейчас отмечают снижение заболеваемости и числа смертей, связанных с заражением коронавирусом, однако в странах Азии и Латинской Америки темпы распространения вируса ускоряются, уточняет WSJ.

В конце года на страны Европы и Северной Америки приходилось 73% от суточного количества новых случаев заражения и 72% смертей, пишет издание. Сейчас баланс изменился и 80% случаев заболевания, а также три четверти смертей выявляются в Южной Америке, Азии и Африке.

Так, например, Перу в начале июня пересчитала показатели смертности с 1 марта 2020 года по 22 мая 2021 года, в результате чего показатель удвоился до 180,7 тыс. Это сделало Перу страной с самым высоким показателем смертности на душу населения в мире, писал CNN. Президент Аргентины Альберто Фернандез заявил, что его страна сейчас проходит худший этап с начала пандемии. В Бразилии в апреле выявляли самые высокие показатели суточной смертности за все время распространения вируса.

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WSJ приводит данные проекта Our World in Data, чья исследовательская команда базируется в Оксфордском университете, о темпах вакцинации в мире. По их сведениям, минимум одну дозу вакцины в Африке получили 2% населения, в Азии — 6%. В Южной Америке этот показатель составляет 22%, в ЕС — более 40%, в США — более 50%.

Эти данные подтверждает Bloomberg. Согласно последней информации агентства, в США хотя бы одну дозу вакцины получили 51,9% граждан, в ЕС — 42,8%. Менее всего вакцинировано (менее 1%) в Демократической Республике Конго, Киргизии, Южном Судане, Бенине, Камеруне, Мадагаскаре, Папуа Новой Гвинее, ЦАР.

коронавирус
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Пятница, 11 июня 2021
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