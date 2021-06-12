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В Индии минимальный прирост заболевших COVID-19 за 70 дней

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В Индии минимальный прирост заболевших COVID-19 за 70 дней

Медики в Индии зарегистрировали за минувшие сутки 84 332 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за время эпидемии в стране достигло 29 359 155. Как сообщило в субботу на официальном сайте министерство здравоохранения и благосостояния семьи, число летальных исходов выросло за 24 часа на 4 002 и достигло 367 081.

Суточный рост числа заразившихся стал самым низким за 70 дней — со 2 апреля, когда было объявлено о 81 466 новых случаях заражения коронавирусом. Уже пять дней подряд Индия сообщает о менее 100 тыс. новых инфицированных. С 5 апреля по 8 июня суточное число новых случаев заражения превышало 100 тыс., в мае этот показатель пять раз превышал 400 тыс., антирекорд был отмечен 7 мая и составлял 414 188.

По данным Минздрава страны, за минувшие 24 часа от COVID-19 выздоровели 121 311 пациентов, общее число излечившихся составило 27 911 384. Лечение на утро субботы проходят 1 080 690 пациентов, что на 40 981 меньше, чем сутками ранее.

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Индийская медицинская ассоциация (IMA) в субботу заявила, что 719 врачей и медработников погибли в Индии из-за коронавируса в ходе начавшейся в марте второй волны заболеваемости.

Индия, коронавирус
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