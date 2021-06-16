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Объемы IPO в США за 5 месяцев побили годовой рекорд

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Объемы IPO в США за 5 месяцев побили годовой рекорд

Объемы IPO в США продолжают бить рекорды — первоначальные публичные размещения уже привлекли $171 млрд, превысив рекордные $168 млрд за весь 2020 год. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные финансовой платформы Dealogic.

При этом средняя однодневная прибыль к цене IPO в США в этом году составляет 40,5%. Для сравнения: показатель за тот же период 2020 года был на уровне 28,2%, а за первые шесть месяцев 2019 года — 21,7%. По данным Dealogic, средняя недельная доходность в 2021 году составляет 35,7% — это выше, чем 32,2% в 2020 году и 25,5% в 2019 году.

Причиной роста объемов IPO стали высокие оценки компаний на фоне низких процентных ставок Федеральной резервной системы США и денежно-кредитных стимулов во время пандемии.

«Если рынки будут держаться на текущих уровнях, у нас будет много работы с IPO этим летом и осенью», — сказал Reuters соруководитель отдела рынков акционерного капитала Северной и Южной Америки Morgan Stanley Эдди Моллой. — «Деревья не растут до неба вечно, так что не каждый год IPO будут показывать рекордные объемы. Однако, при условии стабильности, мы также ожидаем напряженный 2022 год».

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Первичные листинги могут поставить новые рекорды во второй половине 2021 года — выйти на биржу планируют несколько известных стартапов. О планах на IPO объявил крупнейший китайский сервис такси Didi Chuxing. Онлайн-брокер компания Robinhood планирует провести размещение в июле. Осенью производитель электромобилей Rivian Automative, в который уже вложились Amazon и Ford, может привлечь до $50 млрд в ходе листинга.

США, IPO
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