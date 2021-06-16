Кабмин продлевает карантин, но ослабит ограничения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство продлит карантин до 31 августа.
«Кабмин сегодня официально продлит карантин до 31 августа», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.
В то же время, по словам премьера, вновь будут ослаблены карантинные ограничения.
Также Кабинет министров Украины будет предлагать Верховной Раде выделить дополнительные 1,4 млрд грн на программу по борьбе с коронавирусом. Деньги будут предусмотрены в частности на закупку вакцин.
«Правительство будет предлагать Верховной Раде выделить дополнительные 1,4 млрд грн на программу борьбы с коронавирусом, и, в частности, на закупку вакцин. Сегодня мы одобрили соответствующий законопроект, чтобы избежать в дальнейшем проблем с финансированием», — сказал Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что сегодня в Украине есть договоренности на поставку более чем 40 млн доз в этом году. Часть поставок уже оплачена, при этом по другой вносятся авансы.
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