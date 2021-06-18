В Белом доме считают, что Байден бросил вызов Путину

Президент США Джо Байден «напрямую бросил вызов» российскому лидеру Владимиру Путину по целому ряду вопросов, касающихся прав человека. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Newsweek.
Так он ответил на слова лидера Республиканской партии Кевина Маккарти, который обвинил Байдена в том, что тот слишком дружелюбен с Путиным.
«Это утверждение опровергается обширными доказательствами того, что президент Байден бросил вызов президенту Путину по ряду вопросов. Байден ясно, прямо и просто выразил президенту Путину, каковы ожидания Америки», — сказал Салливан.
Путин и Байден встретились в Женеве 16 июня. После саммита российский лидер заявил, что в отношениях между Россией и США накопилось «много завалов», но враждебности на переговорах не было. Байден, по словам Путина, — профессионал, с которым «нужно очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить». В свою очередь американский лидер сказал, что атмосфера на саммите была «хорошей и позитивной», и отметил наличие перспектив для улучшения двусторонних отношений.
По итогам встречи Путина и Байдена Россия и США договорились вернуть своих послов в Москву и Вашингтон. Помимо этого, стороны анонсировали работу над вопросом о судьбах заключенных в тюрьмы россиян в США и американцев в России и напомнили, что в ядерной войне нет победителей. О продуктивности встречи, по словам Байдена, можно будет судить через полгода — по полученным результатам.
В свою очередь бывший президент США республиканец Дональд Трамп, проигравший демократу Байдену на выборах, заявил, что США «ничего не получили» от саммита с Россией. «Думаю, для Москвы это был хороший день. Мы уступили сцену России», — сказал он. В частности, Трамп посетовал на то, что нынешняя администрация США не помешала России в строительстве газопровода «Северный поток-2».
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