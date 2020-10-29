В Москве уже в ноябре собираются начать массовую вакцинацию от коронавируса

Массовая вакцинация жителей против новой коронавирусной инфекции начнется в российской столице в ноябре — декабре. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала «Россия-24» мэр города Сергей Собянин.

«Производители вакцины подходят к стадии массового выпуска, как я и говорил. Поэтому надеюсь, что в ноябре — декабре мы получим большие объемы вакцины для того, чтобы уже давать возможность свободно записываться для вакцинирования», — сказал Собянин.

По словам мэра, в Москве более 20 тыс. человек уже привились от коронавируса.

О том, что в РФ уже в конце года начнется массовая вакцинация от коронавирусной инфекции заявлял сегодня и президент этой страны Владимир Путин.