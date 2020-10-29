В Москве уже в ноябре собираются начать массовую вакцинацию от коронавируса

Массовая вакцинация жителей против новой коронавирусной инфекции начнется в российской столице в ноябре — декабре. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала «Россия-24» мэр города Сергей Собянин.
«Производители вакцины подходят к стадии массового выпуска, как я и говорил. Поэтому надеюсь, что в ноябре — декабре мы получим большие объемы вакцины для того, чтобы уже давать возможность свободно записываться для вакцинирования», — сказал Собянин.
По словам мэра, в Москве более 20 тыс. человек уже привились от коронавируса.
О том, что в РФ уже в конце года начнется массовая вакцинация от коронавирусной инфекции заявлял сегодня и президент этой страны Владимир Путин.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016